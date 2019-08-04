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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز تظهر بفستان من تصميم Zimmerman بـ 1995 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من اختيارات النجمة العالمية كاتي هولمز البسيطة في انتقاء تصميمات ملابسها ، إلا انها دائما تعد محورا للفت انتباه المعنيين بالأزياء والموضة من مختلف الأعمار .
وظهرت أمس كاتي هولمز البالغة من العمر 40 عامًا بفستان قصير متداخل الألوان وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Zimmerman " وهو التصميم الذي وصل سعره إلى 1995 جنيه استرليني ، و ذلك خلال توجه هولمز لمشاهدة مسرحية "Moulin Rouge " مع ابنتها سوري البالغة من العمر 13 عام و هو العمل المستند علي قصة الفيلم الذي حمل نفس الاسم و تم عرضه عام 2001 .
كاتي هولمز و ابنتها (1)
كاتي هولمز و ابنتها (2)
كاتي هولمز باطلالة بسيطة
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