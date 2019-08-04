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شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات نيكول سنوكى بوليزى تثير الجدل من جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية نيكول سنوكي بوليزي قررت أن تعيد إثارة الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بنفس الطريقة التي اتبعتها الأسبوع الماضي بمجرد نشر صورتها وهي تشرب الخمر أثناء إرضاع طفلها .
ونشرت نيكول سنوكي بوليزي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " صورة جديدة و هي تضع " كأس نبيذ" أمام وجه طفلها و كأنها تتحدي الجميع وتبعث برسالة لمرتادي صفحتها أن تتعامل كما تريد ولا تضع اطفالها ضمن حساباتها أو أولوياتها لكن متعتها أولا و هو ما جدد سلسلة الانتقادات التي توجه لها بسبب استهتارها.
سنوكي تثير الجدل بصورة جديدة
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