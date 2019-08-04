شكرا لقرائتكم خبر عن بهذا الشكل نفى سيف نبيل شائعة وفاته عقب تعرضه لحادث سير مروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من القلق انتابت جمهور ومحبى المطرب العراقي سيف نبيل خلال الساعات الماضية، بسبب الأخبار التى ترددت بشأن تعرضه لحادث سير مأساوى، وذهبت بعض المواقع إلى أنه تسبب فى وفاته.

المطرب سيف نبيل بدوره نفى ما تردد، حيث حرص على طمأنة الجمهور من خلال فيديو له نشره عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، أكد خلاله أنه بصحة جيدة نافياً كل ما قيل بشأنه غيابه عن الوعي بسبب الحادث الذى تعرض له.

وقال سيف خلال الفيديو: "صباح الخير على كل حبايبى أنا كان عندى تصوير إمبارح وخلصت متأخر نمت وصحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبة وإنى عملت حادث بالسيارة، وانتشار صور من الحادث، أنا كويس الحمد الله والصور اللى انتشرت دى اتسربت من الكليب، أنا عملت الفيديو عشان اطمئن أهلى وكل جمهورى أنى كويس وبخير".

أيضا لم يكتف بذلك وإنما علق على الفيديو كاتبا: "آسف لأنكم قلقتوا على وأنى مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربة من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق، شكرا يا أعز الناس".

Advertisements

جدير بالذكر أن المطرب سيف نبيل اكتسب شهرته من مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تجاوزت أغنيته "عشك موت" حاجز الـ ‏‏300 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وأغنيته "علاى أنت" تخطت حاجز الـ 200 مليون مشاهدة.