- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز وسورى كروز يشاهدان مسرحية Moulin Rouge فى برودواى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما تكون الأعمال المسرحية الموسيقية فى برودواى نشاطا خاطفا للأذهان للسياح، لكن النجمة العالمية كاتى هولمز وهى من سكان نيويورك وابنتها سورى كروز يجدان أن حضور المسرحيات أمر ضرورى.
شوهدت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا وابنتها البالغة من العمر 13 عامًا خلال توجهها لمشاهدة مسرحية "Moulin Rouge" وهو العمل المستند على قصة الفيلم الذى حمل نفس الاسم وتم عرضه فى عام 2001.
وقد سجلت عدسات المصورين عددا من الصور لكاتى وسورى قبل دخولهما للمسرح، وكانت الأم وابنتها تتبادلان أطراف الحديث.
كاتي هولمز و ابنتها (2)
كاتي هولمز و ابنتها (1)
كانت هذه تفاصيل خبر كاتى هولمز وسورى كروز يشاهدان مسرحية Moulin Rouge فى برودواى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.