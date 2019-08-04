شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز وسورى كروز يشاهدان مسرحية Moulin Rouge فى برودواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما تكون الأعمال المسرحية الموسيقية فى برودواى نشاطا خاطفا للأذهان للسياح، لكن النجمة العالمية كاتى هولمز وهى من سكان نيويورك وابنتها سورى كروز يجدان أن حضور المسرحيات أمر ضرورى.

شوهدت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا وابنتها البالغة من العمر 13 عامًا خلال توجهها لمشاهدة مسرحية "Moulin Rouge" وهو العمل المستند على قصة الفيلم الذى حمل نفس الاسم وتم عرضه فى عام 2001.

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وقد سجلت عدسات المصورين عددا من الصور لكاتى وسورى قبل دخولهما للمسرح، وكانت الأم وابنتها تتبادلان أطراف الحديث.



كاتي هولمز و ابنتها (2)