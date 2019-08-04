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شكرا لقرائتكم خبر عن صور..للمرة الثانية هيدي كلوم تفقد أناقتها بحفل زفافها بسبب ظهورها حافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة والسوبر موديل الشهيرة هيدي كلوم قررت أن يكون الاحتفال بزواجها خلال أيام متتالية .
فقد استكملت كلوم ذات الـ ( 46 عام ) الاحتفال بزواجها علي توم كوليتز علي متن احدي اليخوت في ايطاليا من اجل تبادل الوعود ، وما خطف الانظار هو الديكور الرومانسي الراقي الذي ظهر بالصور وهو تزين الجدران بالورود باللون الابيض و الوردي .
و ما أثرالانتقاد أن هيدي كلوم التي عرفت دائما انها الانيقة الخاطفة للأنظار كسرت كل القواعد بعد تخليها للمرة الثانية عن حذائها خلال الاحتفال بزواجها
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (1)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (2)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (3)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (4)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (5)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (7)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (8)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (9)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (10)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (11)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (12)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (13)
من حفل زفاف هيدي كلوم و كوليتز (14)
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