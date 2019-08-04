مدحت العدل يعلق على هزيمة ليفربول: "مشرفنا يا مو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الكاتب الكبير مدحت العدل، على هزيمة نادي ليفربول أمام فريق مانشيستر سيتي، في المباراة التي انتهت بضربات الترجيح لصالح الأخير، ضمن بطولة كأس الدرع الخيرية.

وكتب "العدل" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "مباراة رائعة لصلاح، صادفه فيها سوء حظ غريب، لكن بداية ولا أروع للملك المصري، مشرفنا يا مو".

وتوّج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة في شوطها الأصلي بنتيجة التعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.