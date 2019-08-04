سهر الصايغ لـ"مصراوى": "فكرة إحتراف الغناء ليست مرفوضة بالنسبة لى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

تخوض الفنانة سهر الصايغ، خلال مسرحيتها "المتفائل" التى تعرض علي المسرح القومى بالعتبة، تجربة الغناء خلال أحداث المسرحية.

وأكدت سهر، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن فكرة احتراف الغناء واردة بالنسبة لها ومن الممكن أن تخوضها خلال المرحلة المقبلة وليست فكرة مرفوضة.

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وقالت، إنها دائمًا ما تستغل فرصة وجود غناء في الأعمال الدرامية لتقديمها لمدى حبها للغناء، موضحة أنها قدمت أغنيتين بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى عرض فى رمضان الماضى، وقدمت أغنية في أحد الأفلام التى خاضتها سابقًا، بالاضافة الي تقديمها لأغانى مسرحية"المتفائل"ومنها أغنية لايف على المسرح.

وأضافت: "فكرة الغناء لدي تحتاج لوقت ومجهود وبعض التدريبات عليها، لأنى مش بحب أدخل على حاجة أنا مش درساها أو مش فاضيالها كويس".

مسرحية"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.