ريهام سعيد تكشف عن اسم أول فنان تواصل معها في أزمة مرضها

توجهت الإعلامية ريهام سعيد عن بالشكر لكل من ساندها خلال فترة مرضها التي انقضت، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر القناة الرسمية لها بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وخصت بالذكر الفنان أمير كرارة الذي كان أول من تواصل معها هاتفيًا عندما أعلنت عن إصابتها بمرض خطير يهدد حياتها.

وصفت ريهام كرارة بـ "باشا مصر"، وهو اللقب المتعارف عنه لكنها أكدت انه ليس مجرد لقب حصل عليه من جمهوره كنجم له أعمال قوية، وانما هو فعلا يستحقه بأخلاقه الطيبه، وقالت أن أول معرفتها بأمير

كان من خلال برنامج "مين بيقول الحق"، وكانت حينها طالبة بالجامعة وتعمل في الإعداد، وأكدت أنه علي الصعيد الإنساني متواضع جدا، و عندما كانا يلتقيا في أي مكان داخل أو خارج مصر كان يتعامل معها بكل احترام، دون أن تجمعهما مصالح شخصية.

وذكرت ريهام أيضًا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت من أكثر الاشخاص الذين ساندوها خلال تلك الفترة الصعبة، وأنها كانت تتواصل معها هاتفيًا بشكل يومي

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وتقترح عليها أسماء أطباء خارج مصر لعلاج حالتها، ذلك إلي جانب الدعم النفسي.

وفي النهاية قالت ريهام بأن من ساندها كثيرون وتتمني أن تعدد أسمائهم لكن ذلك يصعب عليها لكثرتهم، من ضمنهم أعضاء إدارة وطاقم عمل تلفزيون النهار، وأيضًا الإعلامية لبني عسل، شريف مدكور، مريم أمين، خالد أبو بكر، مايا دياب، أحمد زاهر وزوجته، أحمد رزق، خالد الصاوي وزوجته، هيفاء وهبي، وغيرهم .

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد مرت بأزمة صحية، استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، بعد إصابتها ببكتيريا في الوجه، ولكنها مؤخرًا تماثلت للشفاء، ومن المقرر أن تعود لإستئناف عملها، وتقديم برنامج"صبايا"، مساء اليوم الأحد، والذي توقف لفترة بسبب مرضها.

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