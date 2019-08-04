في هذا الموعد.. أصالة تطرح ألبومها الجديد "في قربك"

كشفت الفنانة أصالة عن موعد طرج ألبومها الجديد بعنوان "في قربك"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر طرحه بجميع الأسواق يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس الجاري. ومن المقرر طرحه بجميع الأسواق يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس الجاري. يذكر أن الفنانة السورية تستعد أيضًا لإحياء حفل غنائي في لندن يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجارى، في أحد الفنادق الشهيرة، ويشاركها في الحفل الفنان العراقى ماجد المهند.

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