ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا: "أهلي أكبر من جينيفر لوبيز بكتير"

أثارت الفنانة ناهد السباعي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صور وتعليقات مثيرة، جعلت عددًا كبيرًا من الرواد يتحدثون عنها.

فزع جمهورها من قبل عندما ألغت حفل زفافها، الذي كان مقررًا عقده في العين السخنة في البحر الأحمر، لكن الحفل ألغي قبل إقامته بساعات قليلة، وانتشرت تقارير صحفية بأن السبب يعود إلى خلاف بين ناهد وزوجها.

وأمس تسببت السباعي في الهجوم عليها من جانب إحدى متابعيها التي قالت لها: "حد يقول لـناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لأنها عمرها ما هتبقى جينفر لوبيز وبطلي تقليد بقى".

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عائلتي أكبر من جينفر لوبيز بكتير

التعليق استفز الفنانة للغاية، مادفعها للرد عليها لتعرفها بأهلها من خلال تعليق طويل قائلة: " طيب يا رندا أحب اعرفك مين أهلي اللي أنت عايزاني أعيش عيشتهم اللي هما أكبر من جينفر لوبيز بكتير، جدي من أمي فريد شوقي، جدتي من أمي هدى سلطان، جدي محمد فوزي أخو هدى سلطان، جدي من أبويا عبد المنعم السباعي ظابط من الظباط الأحرار، ومؤلف أروح لمين لأم كلثوم ومؤلف فيلم إسماعيل ياسين في الجيش ورئيس

ومشرف على الإذاعة والتليفزيون وغيرها".

وأكملت الفنانة: "يوسف السباعي الأديب الكبير وأمي بقى ناهد فريد شوقي منتجة عظيمة من أعمالها لن أعيش في جلباب أبي، وحديث الصباح والمساء، وحتى لا يطير الدخان وغيرها، وأبويا كان كاتب وصحفي ومخرج كبير، تحبي أكملك يا حلوة ولا كفاية كدة، لما تبقي تعرفي تعملي حركة من اللي بعملها ابقى أتكلمي وعيشي انتي عيشة بلدك بدل عقدة الخواجة ديه".

وكانت ناهد السباعي، قد ظهرت في دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل “الزوجة 18” مع الفنان حسن الرداد، حيث دارت الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، بطولة: حسن الرداد، وشيماء سيف، وناهد السباعي، وغنوة محمد، وهيدي كرم، ونور الكاديكي، وسالي رشاد، وآية سماحة.