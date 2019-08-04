شاهد.. صورة نادرة للراحل لفاروق الفيشاوي وأسرته

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة نادرة بالأبيض والأسود، جمعته بوالده الراحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، ووالدته الفنانه سمية الألفي، وشقيقه عمر، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"إنستجرام".

ظهر أحمد الفيشاوي في الصورة التي نشرها، وهو طفل صغير وبجانبه شقيقة رضيع، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيه، الذين دعوا لوالده بالرحمة، وعددوا

أعماله الرائعة التي ارتبطت لديهم بذكريات جميلة.يذكر أن أحمد الفيشاوي يخوض موسم عيد الأضحي المقبل من خلال فيلم "ولاد رزق2"، ويشاركه بطولة الفيلم الفنان أحمد عز، كريم قاسم، أحمد داوود، خالد الصاوي، عمرو يوسف، باسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.