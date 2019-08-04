الأربعاء.. هيثم شاكر يطرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"

كشف الفنان هيثم شاكر موعد طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة" بالأسواق.
وأكد هيثم شاكر عبر حسابه على التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن الألبوم الجديد سيتم طرحه بالأسواق يوم الأربعاء المقبل.
وكان "شاكر" طرح برومو لأغنية "ياما ياما" للترويج للألبوم وهي كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادى، توزيع أحمدإبراهيم.
كما طرح أغنية ماتوصونيش من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وديجتال ماستر محمد صقر وأكورديون وائل النجار وناي أحمد خيري، والكليب من إخراج يانيس ديموليتاس.
جدير بالذكر أن ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12أغنية هم "ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.
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