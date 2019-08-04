الليلة.. عرض فيلم "جُزر" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي

يعرض المخرج محمد صلاح، الليلة، فيلم "جًزر"، في مركز المؤتمرات بمكتبة الأسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ17، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يتبع عرض الفيلم مناقشة بحضور المخرج محمد صلاح،والباحث علي العدوي، وهو فيلم روائي مدته 60 دقيقة تم إنتاجه عام 2007، تدور أحداثه حول مجموعة من الشخصيات لا يجمعهم أي رابط سوى مشاعر الوحدة والاغتراب، والتي تتخذ من مدينة الإسكندرية مكانًا لتكون شاهدة على ذلك.
يذكر أن مهرجان الصيف الدولى السابع عشر، والذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، انطلقت فعالياته يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الماضي، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.
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