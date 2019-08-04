تحيى الفنانة لطيفة اليوم حفلاً فى مهرجان طبرقة الدولى بتونس، كما ستحيى حفلا فى مهرجان المهدية الدولي فى 6 أغسطس المقبل، وأيضا ستحيى حفلاً فى مهرجان المنستير الدولى فى 9 أغسطس القادم. حفلاً فى مهرجان المنستير الدولى فى 9 أغسطس القادم. وتتعامل لطيفة مع حفلاتها فى تونس على أنها نداء وطنى إذ قالت خلال ندوة صحفية على هامش الدورة الـ 55 من مهرجان قرطاج الدولى للفنانة لطيفة: لا أستطيع رفض أى نداء لوطنى وأى مهرجان أو جهة تستدعينى واستجيب فورا" . وطنى إذ قالت خلال ندوة صحفية على هامش الدورة الـ 55 من مهرجان قرطاج الدولى للفنانة لطيفة: لا أستطيع رفض أى نداء لوطنى وأى مهرجان أو جهة تستدعينى واستجيب فورا" .

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كانت هذه تفاصيل خبر أغسطس الجاري.. لطيفة تحيى عدة حفلات في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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