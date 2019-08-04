هذا الشهر.. نوال الزغبى تحيى حفلاً غنائياً على مسرح ريفيرا

تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، على مسرح ريفيرا فى بيروت. وتقدم الفنانة نوال الزغبي من خلاله باقة من ألمع أغنياتها القديمة والحديثة فى هذا الحفل. باقة من ألمع أغنياتها القديمة والحديثة فى هذا الحفل. ومن ناحية آخرى أعلنت الفنانة نوال الزغبي عن إحياء عدة حفلات غنائية في المكسيك، وذلك ضمن جولتها الغنائية، بداية العام المقبل، و من المقرر أن تبدأ من يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2020، حتي يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020.

عدة حفلات غنائية في المكسيك، وذلك ضمن جولتها الغنائية، بداية العام المقبل، و من المقرر أن تبدأ من يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2020، حتي يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020.

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