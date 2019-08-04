الليلة.. فريق فابريكا يحيي حفلًا غنائيًا بمكتبة الإسكندرية

يلتقي فريق "فابريكا" الليلة، بجمهور الإسكندرية، من خلال حفل غنائي كبير يحييه ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ17، بمكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويشاركه الحفل فرقة الروك اليابانية "إليكتريك إيل شوك".

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة من أشهر أغاني الأفلام والتي يفضلها جمهوره، منها "ليه يا عين ليلي طال، فين قلبي، خلي بالك من زوزو، دقوا الشماسي، علي صوتك بالغنا، وغيرها"، بالإضافة إلي

بعض أغاني السينما الغربية.يذكر أن فرقة "فابريكا" أول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي، ويتميزوا بتقديم أغاني فرق الروك العالمية الشهيرة مثل "البيتلز، وبينك فلويد، وميوز، وكوين، وإيرو سميث"، و"إليكتريك إيل شوك"، هو فريق ياباني يهتم بموسيقى الروك الكلاسيكية بالإضافة إلى موسيقى البنك والميتال.