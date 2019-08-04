رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دخلت يارا خوري مخايل، ملكة جمال لبنان لعام 2011 ، القفص الذهبي مع شريكها ميلاد معوض، في حفل أسطوري بإهدن.
وتألقت يارا خوري مخايل، بفستان أنيق من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
واجتمعت ملكات جمال لبنان السابقات كلّ من روزاريتا طويل، رهف عبدالله، رينا شيباني وشقيقتها الوصيفة الأولى رومي، في حفل زفاف يارا خوري مخايل.
وكانت يارا، قد احتفلت بتوديع العزوبية، قبل حفل الزفاف بساعات ونشرت صور منه عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ووضعت لافتة عبارة “8 سنوات ونستمرّ” على زينة الطاولة، بالإشارة إلى أن علاقة يارا وميلاد قد بدأت قبل 8 سنوات، وشارك في الحفل عدد من أصدقائها وعائلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا خوري مخايل ملكة جمال لبنان تحتفل بزفافها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.