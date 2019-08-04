يارا خوري مخايل ملكة جمال لبنان تحتفل بزفافها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخلت يارا خوري مخايل، ملكة جمال لبنان لعام 2011 ، القفص الذهبي مع شريكها ميلاد معوض، في حفل أسطوري بإهدن.

وتألقت يارا خوري مخايل، بفستان أنيق من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

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واجتمعت ملكات جمال لبنان السابقات كلّ من روزاريتا طويل، رهف عبدالله، رينا شيباني وشقيقتها الوصيفة الأولى رومي، في حفل زفاف يارا خوري مخايل.

وكانت يارا، قد احتفلت بتوديع العزوبية، قبل حفل الزفاف بساعات ونشرت صور منه عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ووضعت لافتة عبارة “8 سنوات ونستمرّ” على زينة الطاولة، بالإشارة إلى أن علاقة يارا وميلاد قد بدأت قبل 8 سنوات، وشارك في الحفل عدد من أصدقائها وعائلتها.