نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير خطير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجا محمود، نجل الفنان المصري أحمد شيبة من الموت المحقق في حادث سير خطير أدى إلى إصابته بجروح، أمس الأحد.

وطمأن محمود، نجل الفنان أحمد شيبة، متابعيه عبر حسابه بموقع “فيس بوك”، على حالته الصحية، ونشر صورًا للسيارة التي كان يستقلها، وبدت محطمة كليًا، وعلق عليها: “شكرًا لكل واحد اتصل بيا يطمن، أنا مش عارف إيه اللي حصل، لكن العربية تنقلب بيا 6 مرات، وأطلع منها كده؟ فأنا لو فضلت أقول الحمد الله من هنا لحد آخر يوم في عمري مش كفاية”.

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واستقبل أحمد شيبة، خبر تعرض نجله لحادث أثناء إحياء إحدى الحفلات، وهو ما دفعه لترك الحفل والانتقال مسرعًا إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

يذكر أن أخر أعمال أحمد شيبة، أغنية “سيبونا بقى في حالنا”، الأغنية من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، وتوزيع طه الحكيم، ومونتاج عمرو عاكف، وهى الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل زلزال والتى يتم عرض على قناة dmc من بطولة الفنان محمد رمضان.

كما شارك في إحياء عدد من الحفلات الفنية خلال الأيام الماضية وكان أخرها في الساحل الشمالي