- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشر الفنان اللبناني وسام الصباغ، صورة لوالديه عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، استعاد بها ذكرياته معهما بعد رحيل والدته قبل أيام
وعلق وسام الصباغ، على الصورة قائلًا: “بسنة وحدة خسرت إمي وبيّ، خسرت أغلى الناس، خسرت اللي ربّونني وحبّوني وحرموا حالهن ليعطوني، بندم عكل لحظة سرقتني منهن، ما تخلّو هالحياة وعجقتها تلهيكن وتبعّدكن، كونوا قراب إلن، الحياة قصيرة، الحياة غفلة”.
وكانت ناديا صبحي الطويل، والدة وسام الصباغ، قد رحلت عن عالمنا يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد يومين من الذكرى الأولى لرحيل والده محمود خضر الصباغ، والذي رحل بعد صراع مع المرض.
يذكرأن الفنان وسام الصباغ، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بروفا” إلى جانب الممثل المصري أحمد فهمي، وماغي بو غصن، وسميرة بارودي، ونهلا داوود، وريتا حرب، وفيفيان أنطونيوس، وهيام أبوشديدـ ومي صايغ، وهو من تأليف يم مشهدي، وإخراج رشا شربتجي.
كما شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «جوليا»، وهو من بطولة ماجي بوغصن، قيس الشيخ نجيب، جيسي عبدو، وسام صباغ وتقلا شمعون.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لوسام الصباغ بعد رحيل والدته.. وهذه نصيحته للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.