سارة الطباخ ترد للمرة الأولى على اتهامات خطيبها السابق محمد الشرنوبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت المنتجة سارة الطبخ، الخروج عن صمتها والرد على تصريحات الفنان محمد الشرنوبي، خطيبها السابق، حول أزمة الشرط الجزائي وخطوبتها له.

وقالت سارة الطباخ في تصريحاتها لمجلة “زهرة الخليج”، إن العمل مستمر من طرف شركتها “Earth Production”، مع محمد ‏الشرنوبي، ولا يوجد هناك مشكلة في ذلك.‏

وأضافت، أن الرد على أزمة الشرط الجزائي الموجود في عقد الشركة بينها وبين محمد الشرنوبي، ما هو إلا “شو” يتم ‏استدراجها فيه، وأن الإعلان عنه تم بطريقة غير مهنية، لو ردت عليها سيقلل من قيمتها ولا يعبر عن شخصيتها أو تربيتها أو ‏معتقداتها، وأنها “أكبر من كده بكتير”.‏

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أكدت سارة الطباخ أن محمد الشرنوبي بالنسبة لها، موهبة آمنت بها كشركة إنتاج، ولا زالت مؤمنة بها، إلا أن التاريخ علمنا أن ‏التصرفات غير المهنية لا تضر إلا صاحبها.‏

يذكر أن محمد الشرنوبي نشر في يوم الأحد 21 من شهر يوليو السابق، بيانًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها لازالت تضغط عليه بالعقد الذي وقعه معها والذي ينص الشرط الجزائي له على دفع 600 ألف دولار في حين التراجع عنه إو الإخلال بعقد الاحتكار الذي يضم 10 سنوات.