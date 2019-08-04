بعد أزمة الواسطة.. حملة لمقاطعة حفل محمود العسيلي في عيد الأضحى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت إدارة نادي “الشمس” للكثير من الانتقادات بعد تعاقدها مع الفنان المصري محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي بالنادي في عيد الأضحى المبارك.

وانطلقت الدعوات لمقاطعة هذا الحفل، خاصة بعد التصرف غير اللائق للفنان المصري مع أحد معجبيه، والذي طلب أن يتصور معه في حفل سابق، مما أثار غضب الجمهور، واتهموا الفنان بالغرور والتعالي.

إدارة النادي أصدرت بياناً للرد على هذا الهجوم، والذي جاء فيه:” للتوضيح بشأن حفل محمود العسيلي في عيد الأضحى المبارك بنادي الشمس.. فور الإعلان عن إقامة الحفل على الصفحة الرسمية للنادي كان هناك انتقادات بسبب موقف سابق له مع أحد المعجبين في إحدى حفلاته”.

وأضاف: “وللتأكيد.. تم التعاقد مع العسيلي لتقديم حفل عيد الأضحى المبارك قبل هذا الموقف إضافة إلى قيام العسيلي بتقديم اعتذار رسمي لجماهيره وتوضيح هذا عبر صفحته الرسمية في “تويتر” .

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وكان محمود العسيلي قد أثار غضب جمهوره بشدة بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

فعندما طلب أحد المعجبين من العسيلي التصوير معه، رد عليه الفنان بقوله: “هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها”.

واعتذر العسيلي عما بدر منه، قائلا: ““أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا اسف مرة تانية”.

وأضاف: “النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل الكلام دة مش باين في الفيديو. اعتذار”.