ما حقيقة تعرّض سيف نبيل لحادث سير مروع؟

متابعة بتجـــــــــرد: ردّ النجم العراقي سيف نبيل على شائعة انتشرت في الساعات الماضية مفادها أنه تعرض لحادث سير مروع، من خلال نشر فيديو توضيحي عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وقد علّق سيف نبيل على الفيديو مُشيراً إلى أن الصورة التي انتشرت له من حادث السير مُسربة من فيديو كليب صورّه مؤخراً.

وقال سيف نبيل “اسف لانكم قلقتو عليه واني مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربه من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق شكرا يا اعز الناس”.

إليكم الفيديو والصورة التي انتشرت لسيف نبيل: