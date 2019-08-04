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متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروس وعريس أثناء حضورهما حفلة غنائية لكاظم الساهر ضمن مهرجانات بيت الدين الدولية.
وقد كان لافتاً أن العروس ميرنا حضرت مرتديةً فستان زفافها مع عريسها سعيد سعد الدين ورقصا على أنغام “هل عندك شكّ”.
نُشير إلى أن ميرنا وسعيد سعد الدين أرادا الاحتفال بزفافهما مع القصير كاظم الساهر والتقطا صورة تذكارية في هذه المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر عروسان احتفلا بزواجهما في حفل كاظم الساهر – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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