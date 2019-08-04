كارا ديليفين تتزوج من ممثلة هوليوودية… إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت صحيفة Sunday Sun خبراً مفاده أن عارضة الأزياء كارا ديليفين تزوجت رسمياً من الممثلة آشلي بنسون في حفل سري جرى في لاس فيغاس.

وبحسب التقرير الصحفيّ، لم يُعرف حتى الآن مكان عقد الزواج الذي قيل إن تكلفته بلغت حوالي 300 دولار فقط.

نُشير إلى أنهما اعتمدتا إطلالتين باللون الأسود وغادرتا بسيارة كاديلاك وردية اللون بعد حفل الزفاف.

والجدير ذكره، أن الممثلة الأميركية تشارليز ثيرون حضرت حفل الزفاف بالإضافة إلى أعضاء فرقة جوناس بروذر والممثلة البريطانية صوفي تيرنر.