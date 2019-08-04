ملك تايلاند يعلن عن عشيقته في احتفال رسمي بحضور زوجته!

متابعة بتجـــــــــــرد: في واقعة هي الأولى من نوعها، اصطحب ملك تايلاند فاجير الونغكورن، عشيقته في حفل حضرته زوجته القديمة، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وصب الملك المعروف باسم راما إكس، الماء على رأس عشيقته “سينينات ونجفاجيراباكدي Sineenat Wongvajirapakdi”، والبالغة من العمر 34 عامًا، حيث كانت مستلقية عند قدميه كتقليد تايلاندي قديم.

ولم تظهر الزوجة الجديدة الملكة سوثيدا، التي جلست بجوار زوجها أثناء الطقس الذي بث تلفزيونيًا أي انفعال، عندما كان زوجها البالغ من العمر 67 عاماً يرش الماء على المرأة الجميلة.

ومن المعروف داخل القصر، أن الملك كان على علاقة مع “سينينات”، التي كانت تعمل حارسة خاصة له، ولكنها المرة الأولى التي يعترف بوجود عشيقة له بشكل رسمي من القصر الملكي.

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وحصلت سينينات على رتبة لواء، ومن المعروف أنها كانت تعمل ممرضة في مستشفى أناندا ماهيدول العسكري.

ويأتي هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من زواجه من مضيفة الخطوط الجوية التايلاندية السابقة سوثيدا تيدجاي، والمعروفة باسم نيو، حيث ظهرت في مايو الماضي وهي ملقاة على الأرض في نفس التقليد الملكي خلال حفل زفافها من الملك.

وأصبح فاجيرالونجكورن، 66 عامًا ، والمعروف أيضًا باسم الملك راما العاشر، ملكًا بعد وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج، في أكتوبر 2016، بعد 70 عامًا على العرش، وعرف عنه التهور في الأفعال.