منزل ريفي يشعل حربا قضائية بين كلوديا شيفر وزوجها مع جارة لهما – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: دخلت عارضة الأزياء العالمية، كلوديا شيفر، وزوجها المخرج ماثيو فون، في حرب قضائية ضد جارة لهم، تريد مضاعفة حجم منزلها الريفي، بإنشاء طابقين فوقه، ما أغضب كلوديا وماثيو.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، البريطانية، التي نشرت صورا حصرية لقصر الزوجين ومنزل جارتهما، فإن الزوجين يعارضان إنشاء جارتهما طابقين فوق منزلها الريفي، لأن هذا الأمر سيؤثر على الأجواء التاريخية لقصرهما “كولهام هول”، الواقع في “ستانينغفيلد” في “سوفولك”، الذي يمتلكانه منذ عام 2002.

وتضغط عارضة الأزياء وزوجها على جارتهما، من أجل إلغاء خططها لمضاعفة حجم منزلها، لأنها ستدمر الأجواء التاريخية للعقار، وستكون وصمة عار على عقارهما الكبير، الذي تبلغ كلفته 5 ملايين جنيه إسترليني.

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وأمرت كلوديا المحامين بالضغط على جارتها، وأرسلوا خطابا إلى مجلس المقاطعة، وقالوا خلاله إن مشهد زيادة جارتها لحجم منزلها، ستظهر من قاعة القصر، الذي أنشئ في القرن الـ16، والمناطق الزراعية القديمة المحيطة به.

وقال محامي كلوديا في الخطاب، إن شكل منزل الجارة الحالي يظهر من داخل القصر وحديقته، وأي تغيير به سيظهر أيضا، وسيكون لأي تجديد به أثر سلبي على قصر الزوجين، وأصوله التراثية، والشكل الريفي للمكان.