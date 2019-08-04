زينة تقلد شعبان عبد الرحيم ببدلة غريبة الألوان! – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت الفنانة زينة، حالة من الجدل، إثر نشرها صور لها في أثناء جلسة تصويرها الأخيرة، لصالح إحدى المجلات الشهيرة، وظهرت فيها بشكل غريب أثار فضول الكثير من المشاركين على السوشيال ميديا.

ظهرت زينة مرتدية بدلة بألوان متعددة، تشبه تلك النوعيات التي اعتاد أن يرتديها الفنان الشعبي الشهير، شعبان عبد الرحيم، الأمر الذي تسبب في تداول الصورة بشكل واسع خلال ساعات قليلة من عرضها على صفحة زينة الشخصية بموقع “إنستجرام”.

يذكر أن زينة فنانة شابة، اشتهرت بالعديد من الأعمال التي لفتت بها أنظار الجمهور، ومن أشهرها أفلام: (سيد العاطفي، الحياة منتهى اللذة، كابتن هيما)، كما تشارك زينة في البطولة الثالثة لها أمام النجم تامر حسني، من خلال فيلم جديد لم يتم الاستقرار على اسمه بعد.