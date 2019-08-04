حقيقة تعرض سيف نبيل لحادث سير مروع في مصر

Aug 04, 2019
بعد انتشار عدة صور، على مواقع التواصل الأجتماعي، للفنان العراقي سيف نبيل، وهو ملطخ بالدماء جراء حادث سير مروّع تعرض له في مصر، خرج “نبيل” عن صمته وطمأن محبيه وعائلته عبر فيديو نشره على حسابه عبر موقع انستغرام نافياً الإشاعة جملةً وتفصيلاً.
وأكد سيف نبيل أن الصور المنتشرة على المنصات الاجتماعية، مأخوذة من فيديو كليب يصور الآن بين مصر والأردن.
وكتب “نبيل” على الفيديو: “اسف لأنكم قلقتم عليّ وانا مثلكم صحيت من النوم لقيت صور مسربة من كواليس كليب “كل يوم الك اشتاق” شكرًا يا أعز الناس من تواضع لله رفعه“.
نذكر أن آخر أعمال سيف نبيل أغنية “بس تعال” كتابة سيف الفارس وتلحين سيف نبيل وتوزيع جي فاير.
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