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شكرا لقرائتكم خبر عن كورتني كاردشيان تقضى إجازة ممتعة بإيطاليا مع طفليها.. وتظهر بمايوه من fendi والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان رشاقة جسدها وذلك بأحد الشواطئ خلال قضاء عطلة ممتعة مع أطفالها بينلوبي ذو الـ7 سنوات وراني "4 سنوات" وعدد من أصدقائها المقربين وذلك في إيطاليا .
وبعدد من الصور التي سجلتها عدسات مصوري "الباباراتزي" كانت كورتني وهي تلعب مع أطفالها، ولم تترك كورتني الفرصة إلا ومارست هوايتها المفضلة وهى السباحة .
ظهرت كورتني كاردشيان البالغة من العمر (40 عامًا) مرتدية "مايوه" بتصميم بسبيط، وهو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء "fendi".
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
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