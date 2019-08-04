فن ومشاهير

صور جديدة من كواليس مسلسل "بلا دليل"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بلا دليل" للنجم خالد سليم ودرة تصوير مشاهدهم فى الديكورات المخصصة بالعمل، وننشر صورًا جديدة من كواليس العمل جمعت بين خالد سليم ودرة وأحمد كرارة وعمر الشناوى.

67494233_219143478978319_3741339083763351552_n
 

أكدت إنجى علاء مؤلفة المسلسل أن نوعية مسلسل "بلا دليل" تحتاج للتركيز في كل مشهد نظرًا لسرعة وتشابك وغموض أحداثه مع التفاصيل الدرامية التي تحرص على الاهتمام بها، مشيرة إلى أنها تستمتع بالتوغل داخل نفسيات أبطال قصصها خاصة أن معظم شخصيات المسلسل مركبة وغير أسوياء نفسيًا ومرهقين في الكتابة الا أنها تستمتع بالدخول في عالمهم وسرد قصصهم المثيرة دراميًا.

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements
67821273_467716860456674_1563781795583885312_n
 

 

67500266_498174350759240_5650147065502629888_n
 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور جديدة من كواليس مسلسل "بلا دليل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا