شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بلا دليل" للنجم خالد سليم ودرة تصوير مشاهدهم فى الديكورات المخصصة بالعمل، وننشر صورًا جديدة من كواليس العمل جمعت بين خالد سليم ودرة وأحمد كرارة وعمر الشناوى.





أكدت إنجى علاء مؤلفة المسلسل أن نوعية مسلسل "بلا دليل" تحتاج للتركيز في كل مشهد نظرًا لسرعة وتشابك وغموض أحداثه مع التفاصيل الدرامية التي تحرص على الاهتمام بها، مشيرة إلى أنها تستمتع بالتوغل داخل نفسيات أبطال قصصها خاصة أن معظم شخصيات المسلسل مركبة وغير أسوياء نفسيًا ومرهقين في الكتابة الا أنها تستمتع بالدخول في عالمهم وسرد قصصهم المثيرة دراميًا.

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.

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