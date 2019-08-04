شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ألبوم هيثم شاكر "معرفة قديمة" بالأسواق الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان هيثم شاكر عن طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة" بالأسواق، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 أغسطس وذلك بعد عمليات الترويج للألبوم طوال الشهر الماضى سواء بالإعلان عن اسم الألبوم ونشر البوستر الدعائى اضافة إلى طرح برومو لأغنية "ياما ياما" وهى كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادى، توزيع أحمد إبراهيم.

وطرح هيثم شاكر الأسبوع الماضى كليب أغنية "ما توصونيش"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، إخراج المخرج اليونانى يانيس ديموليتساس، وتم تصويره فى مدينة أثينا باليونان، ومن المقرر أن يطرح شاكر كليبين جديدين من الألبوم أيضاً خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه صور 3 أغانى.

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ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هم "ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.



هيثم شاكر

إضافة إلى أغانى "بحبك لنفسى" ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، بابي مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع شريف مكاوي، ماتغيبوش" كلمات سلامة علي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع أحمد إبراهيم.