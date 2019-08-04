شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. "الفيل الأزرق 2" يتخطى إيرادات الجزء الأول فى 10 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز تحقيق ايرادات كبيرة منذ طرحه فى دور العرض يوم الخميس الموافق 25 يوليو الماضى، حيث وصل إجمالى ما حصده حتى الآن بعد 10 أيام عرض إلى 37 مليون جنيه رغم تبقى 9 أيام على حلول عيد الأضحى الذى يستمر عرض الفيلم فيه وحتى نهاية الموسم لتزداد التوقعات حول أرقام ضخمة فى انتظار الفيلم بشباك التذاكر خلال الفترة المقبلة.

ما حصده الفيل الأرزق 2" خلال 10 أيام تخطى اجمالى ما حققه الجزء الأول من الفيلم عندما تم عرضه فى عام 2014 اذ وصلت ايراداته وقتها الى 31 مليون جنيه وكان رقما كبيرا للغاية وقتها إلا أن الجزء الثانى احتاج 10 أيام فقط لتخطى هذا الرقم، مع العلم أن الموسم مازال فى بدايته خاصة وأن "الفيل الأزرق" تم طرحه قبل حلول عيد الأضحى بأكثر من أسبوعين.

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الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وإياد نصار وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".