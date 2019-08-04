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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيلى جينر تستأجر يخت قيمته 250 مليون احتفالا بعيد ميلادها الـ22 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأجر نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر يخت فخم وصلت قيمته الي 250 مليون دولار و ذلك من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ 22 مع عائلتها " عائلة كاردشيان " .
ويحتوي اليخت تبلغ مساحته 300 قدم مكون غرف تتسع لـ 22 ضيف بما في ذلك جناح رئيسي وثلاث غرف لكبار الشخصيات ، إضافة الي سبا وصالون تجميل وسينما وجيم و"بيسين" على السطح وبار ، اضافة مكان مخصص للحفلات ومهبط خاص لطائرات الهليكوبتر .
يذكر أن كيلي جينر حصلت مؤخرا على لقب اصغر مليارديرة من قبل مجلة فوربس ، حيث تقدر إمبراطوريتها للتجميل كايلي كوزمتكس بنحو 900 مليون دولار.
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