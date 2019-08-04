شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البوستر الرسمى لمسرحية "ريا وسكينة" لانتصار وبدرية طلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى النجمة انتصار برفقة الفنانة بدرية طلبة، بروفات المسرحية الكوميدية الاستعراضية الغنائية "ريا وسكينة تانى"، المقرر افتتاحها ثاني أيام العيد على مسرح تياترو الإسكندرية في العاشرة مساء، ونشر المخرج حسام الدين صلاح البوستر الرسمى للعمل وعلق عليه "ثانى أيام العيد على مسرح تياترو النيل بالأسكندرية". Advertisements المسرحية محاولة لإعادة رائعة "ريا وسكينة" للفنانتين الكبيرتين شادية وسهير البابلى والعملاق عبد المنعم مدبولى، وتجسد فيها انتصار شخصية "ريا" بينما تجسد بدرية دور "سكينة"، مع اختلاف كبير فى التناول، والتى ستكون مفاجأة للجمهور، وسيتم تناولها بطريقة مختلفة عن قصة مسرحية "ريا وسكينة" لشادية وسهير البابلي. مسرحية "ريا وسكينة" بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمو بيكا ومن إخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. البوستر الرسمى لمسرحية "ريا وسكينة" لانتصار وبدرية طلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.