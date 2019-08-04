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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر الأمير تشارلز فى فيلم James Bond مع رامي مالك ودانيال كريج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صناع فيلم James Bond يجهزوا مفاجأة من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة بعدما كشف موقع " ذا صن " عن سعيهم من أجل ظهور الأمير تشارلز في أحد مشاهد آخر أجزاء السلسلة الشهيرة الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج.
التقرير الذى نشره موقع ذا صن أكد أن صناع الفيلم حاولوا إقناع الأمير تشارلز أثناء مقابلته قبل اسابيع فى باكنجهام حينما حرص على زيارتهم فى موقع التصوير، ومن الوارد جداً أن يظهر خلال هذا الفيلم خاصة أنه مهتم بالسينما وتحديداً سلسلة أفلام جيمس بوند شأنه شأن العائلة المالكة كلها فى بريطانيا التي تهتم بهذا الفيلم بالإضافة إلى أنه يعد راعي معهد السينما البريطانية وأجهزة المخابرات البريطانية وبالتالى يولى الفيلم مكانة خاصة لديه مما يجعله قد يقتنع ويظهر خلال مشهد من مشاهد العمل.
جيمس بوند 25
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