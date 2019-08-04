شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ماغي بوغصن تحرج باسم ياخور بمقلب متقن على الهواء مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت الفنانة ماغي بوغصن، صديقها الممثل باسم ياخور، بتوجيه سؤال صادم له فيه إحراج بالغ، مباشرة على الهواء وأمام الكاميرات، فجعلته يتلعثم في الحديث، ويفقد القدرة على الاستيعاب.

وكما نشر موقع روسيا اليوم، موضوع السؤال الصادم كان عما إذا كان ياخور قد أخبر زوجته عن علاقة الحب التي جمعت بينهما في الماضي، على غرار ما فعلت هي حين حكت لزوجها كل تفاصيل هذه العلاقة الغرامية؟