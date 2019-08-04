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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يكشف تفاصيل حادث نجله محمود فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد شيبة، إن ابنه محمود تعرض لحادث يوم الجمعة الماضى بمنطقة التجمع الخامس، ما تسبب فى جروح مختلفة وكدمات إثر الحادث، وتم نقله إلى مستشفى البنك الأهلى بمدينة نصر ثم غادر بعد تلقيه العلاج.
وأضاف شيبة لـ"الخليج 365" فى أول تصريحاته عقب الحادث "الحمد لله ربنا نجا ابنى محمود من الموت، وأنا بتواجد حاليا فى الاسكندرية مسقط رأسى لاستكمال العلاج، بمستشفى دار الشفاء، وأتمنى من الجمهور الدعاء لابنى حتى يتم شفاؤه نهائيا".
يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان "سيبونا بقى فى حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضى.
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