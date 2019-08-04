شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كاترين زيتا جونز تتناول العشاء مع مايكل دوجلاس واصدقائهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لرحلة النجمة العالمية كاترين زيتا جونز الممتعة مع زوجها نجم هوليوود الشهير مايكل دوجلاس في مدينة كان بفرنسا .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكارتين ذات الـ ( 49 عام ) و هي متوجهه لتناول وجبه العشاء في احدي المطاعم الفاخرة هناك مع دوجلاس ذو الـ ( 74 عام ) .

ظهرت كاترين زينا جونز مرتديه ملابس بسيطة باللون الأبيض مزينة ببعض التطريز باللون الأحمر إضافة الي قبعة البحارة التي أكملت اناقة إطلالتها ، في حين اختار دوجلاس أن يرتدي جمعت اللونين الابيض و الكحلي مع قبعة البيسبول ، و كان الثنائي محاطان بعدد من أصدقائهما المقربين .

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