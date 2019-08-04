ابنة هيفاء وهبي تنشر صورًا جديدة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وظهرت "زينب" في الصور بمكياج ناعم جذاب، بملامح تشبه والدتها بشكل كبير، فيما علق عدد من الجمهور على هذا الشبه.

وتحرص "زينب" على الابتعاد عن الأضواء، كما تحرص على نشر صور ابنتيها عبر إنستجرام.