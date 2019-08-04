بعد شفائها.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل مكالمة "غريبة" من أمير كرارة وياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن أول مكالمة تليفونية تلقتها في بداية مرضها، ووصفتها بـ"الغريبة"، من باشا مصر الفنان أمير كرارة، وذلك من خلال فيديو لها نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

قالت ريهام سعيد: "إن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها، تليفون غريب جدا، كانت من "باشا ‏مصر"، أمير كرارة، وأنا أعرف أمير منذ أيام الجامعة، عندما قابلته عند المخرج طارق نور، أثناء عمله في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق"، وبعدها مشفتش أمير مرة ثانية.

أضافت ريهام سعيد: "أنت باشا مصر بجد، أنت مش باشا مصر علشان ‏أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان تعبت وطلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض أوي، وجميل أوي".

Advertisements

وتابعت: "مفيش مرة ‏قابلتك في مصر ولا بره مصر، ما سلمتش عليا بمنتهى الاحترام".

وأوضحت "أمير كرارة كان أول المتصلين بها، حتى من قبل ما أقول إني مريضة، ومعرفش هو عرف منين، أصر إنه يجب رقم تليفوني ويكلمني، فأخبرته ‏بأن هناك "خياطة" كثيرة داخل أنفي، ولا أستطيع الكلام كثيرًا، إلى جانب انهياري النفسي، ولكنه كان لطيفًا وراقيًا، ومكالمته حسستني إن الدنيا لسه بخير، وإصراره للاطمئنان علىّ دون علمه إن كنت سأعود لعملي أم لا".

كما كشفت أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت ثاني فنانة تتصل بها وتطمئن عليها، ووقفت بجانبها وبحثت لها عن أطباء خارج مصر، إلى جانب أنها دعمتها كثيرًا ووقفت بجانبها".