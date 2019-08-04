"التلج مش ساقع ليه".. أشهر إفيهات عمرو عبدالجليل تتصدر "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصدر اسم الفنان عمرو عبدالجليل، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، بعد مطالبته متابعيه، المشاركة بأكتر "إفيه"، أحبوه له، عبر هاشتاج يحمل اسمه.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي "تويتر"، مع الهاشتاج، وأعرب الكثيرون عن سعادتهم بالتواصل معه، وحرصوا على مشاركته "إفيهات متنوعة من مختلف أعماله، وجاءت التعليقات كالتالي: "أنا جاي النهاردة أعتذرلك، وضميري مأزنبني ورقبتي قد السستمة"، " وإنت منين بقى م العياط.. من إهئ إهئ ولا من عاا"، " أنا بحبك.. ما أنا كمان بحبني".

وأضاف مغردو "تويتر": " هو كان بيتكلم في خطبة الجمعة عن إيه، عن الكفار وأعداء الدين، يعني هو مش راضي يشيلنا من دماغه برضه، مجابش سيرتك ياعمدة بقولك عن الكفار".