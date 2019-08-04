تطورات الحالة الصحية لمدير التصوير رمسيس مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قرر الأطباء المشرفون على علاج مدير التصوير رمسيس مرزوق فتح باب الزيارة له بالمستشفى الذي يعالج به في مصر الجديدة، وذلك بعد استقرار حالته الصحية.

وقال أحمد حسني أحد أصدقاء "رمسيس" المقربين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "د. رمسيس ما زال في غرفة العناية المركزة بقسم قسطرة القلب في مستشفى الحياة، لكن حالته الصحية مستقرة، والزيارة مفتوحة حاليا له".

وكان المصور الكبير قد دخل المستشفى منذ أيام إثر تعرضه لجلطة في القلب، وخضع بعدها لجراحة عاجلة لعمل قسطرة، قبل أن يتم نقله إلى العناية المركزة لمتابعة العلاج".

يعد الدكتور رمسيس مرزوق "74عاما" أحد أبرز نجوم التصوير السينمائي في مصر، إذ شارك المخرج يوسف شاهين في العديد من الأفلام؛ من بينها "المهاجر، إسكندرية نيويورك، وهي فوضى"، ويصل رصيد مرزوق الفني إلى ما يزيد على 60 فيلمًا.