مجدي الهواري يكشف لمصراوي عن الممثل البديل لـ"الفيشاوي" في الملك لير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يستأنف مسرح "كايرو شو" عرض مسرحيتي "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، بالقاهرة بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى، ومن المقرر استكمال المسرحية بممثل بديل للفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي كان يشارك في بطولة المسرحية.

وأكد المخرج مجدي الهواري والشريك المؤسس لمسرح "كايرو شو"، والمشرف الفني على عروضها، في تصريحات خاصة لمصراوي:" أن الفنان أحمد فؤاد سليم يقوم بتجسيد دور "جلوستر" في المسرحية بديلًا دائمًا للفنان الراحل فاروق الفيشاوي".

وتابع: "كما يقوم الفنان أيمن الشيوي بالمشاركة في المسرحية ليحل محل الفنان أحمد فؤاد سليم".

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وكشف الهواري أنه تجمع الفنان أحمد عز والفنانة روبي جلسات عمل خلال الوقت الحالي، للبدء في التحضير لمسرحيتهما الجديدة التي ستعرض على مسرح "كايرو شو" في الموسم الجديد.

وكان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي قد رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو الماضي، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية نتيجة صراعه مع مرض السرطان.

"الملك لير" يشارك يحيى الفخراني في بطولتها النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبدالغفور وهبة مجدي ونضال الشافعي وأحمد عزمي وناصر سيف وأيمن الشيوي ومحمد فهيم وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم.