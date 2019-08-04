مصطفى خاطر يعلق على نهائي بطولة الدرع بين ليفربول ومانشيستر سيتى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان مصطفى خاطر، على المباراة التي تجمع بين فريقي ليفربول ومانشيستر سيتى، على بطولة الدرع الخيرية، والمقرر إقامتها الساعة الرابعة عصر اليوم على ملعب"ويمبلى".

وكتب خاطر، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "النهاردة ماتش نااار بين ليفربول ومانشيستر سيتي، تفتكروا مين اللي هيضيف لنفسه ولناديه ولجمهوره بطولة كمان، كلوب ولا جوارديولا؟، نهائي كأس الدرع الخيرية".

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يخوض يورجن كلوب، المدير الفني لنادى ليفربول، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، وألكسندر أرنولد وماتيب وفان ديك وروبرتسون وفابينيو وهندرسون وفينالدوم وشاكيرى ومحمد صلاح وفيرمينو.

بينما يخوض بيب جوارديولا، المدير الفني لنادى مانشستر سيتي، مباراة اليوم بتشكيل يضم "برافو في حراسة المرمى، وووكر وستونز ولابورت وميندى وجوندوجان ودي بروين وسيلفا وبرناردو سيلفا وستيرلينج وأجويرو.