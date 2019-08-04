المطرب سيف نبيل ينفي تعرضه لحادث سير :"الصور المتداولة من الكليب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

نفى المطرب العراقي سيف نبيل، ما تردد عن تعرضه لحادث سير مأساوي، وحرص على طمأنة الجمهور من خلال فيديو له نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن تعرض المطرب العراقي سيف نبيل، لحادث سير خلال تواجده في مصر، وانتشرت العديد من الصور ظهر فيها غائبًا عن الوعي، وكلّه دماء، وقيل إن حالته الصحية حرجة وخطيرة للغاية.

وقال سيف خلال الفيديو: "صباح الخير علي كل حبايبي أنا كان عندي تصوير امبارح وخلصت متأخر نمت وصحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبة وأني عملت حادث بالسيارة وانتشار صور من الحادث، أنا كويس الحمد الله والصور اللي انتشرت دي اتسربت من الكليب".

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وتابع: "انا عملت الفيديو عشان اطمئن أهلي وكل جمهوري أني كويس وبخير".

وعلق عليه كاتبا: "أسف لأنكم قلقتوا عليّ وأني مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربه من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق شكرا يا أعز الناس".

يذكر أن سيف نبيل هو مطرب عراقي جاءت شهرته من مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوزت أغنيته "عشك موت" حاجز الـ ‏‏300 مليون مشاهدة، عبر موقع يوتيوب، وأغنيته "علاي أنت" تخطت حاجز الـ 200 مليون مشاهدة.