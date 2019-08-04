- 1/2
- 2/2
أثار الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، زوج الإعلامية مشاعل الشحي، الجدل بعد نشره صورة له أثناء خضوعه لفحوصات طبية، دون أن يكشف تفاصيل حالته الصحية أو المرض الذي أصابه.
ونشر خميس، صورة له أثناء إجرائه لهذه الفحوصات داخل أحد المستشفيات، عبر تطبيق ”الستوري“ التابع لحسابه الرسمي عبر موقع ”إنستغرام“ معلقًا:“اعتذر لكم من كل قلبي .. حتى وإن لم أخطئ“. وطالب الإعلامي الإماراتي متابعيه بالدعاء له معلقًا:“اذكروني بدعوة لعلكم أقرب إلى الله مني منزلة تغمس روحي بطمأنينة من ترتيب دعواتكم.. قولوا للرحمن عني كثيرًا لأنني أحتاج لدعواتكم“.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خميس يثير قلق متابعيه بصورة له على سرير المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.