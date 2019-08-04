أول تعليق من “أصالة” على بلوك المطربة “أحلام” في موقع “تويتر”

ردت الفنانة أصالة نصري، بشكل غير مباشر في منشور على حسابها الرسمي بـ”انستقرام”، على المطربة أحلام الشمسي، بعدما قامت بحظرها على موقع “تويتر”. وقالت “أصالة”: “إن حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودي؟ وهي التي لا تعرف كيف”.

وأضافت: “نعم أنا محاطة بحب كبير ومن أناس كثر، إلا أن الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أن يزول سريعًا، فإن من طعنني بالظهر لا يستحق أن يوجع قلبي، وقد تعهدت لروحي أن لا أسمح لأحد أن يمسها، فالخيرون كثر، وقد من الله علي بنعمة الاختيار”. وختمت “أصالة” بقولها: “لن أحاول أن أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسآخذ ما أنعم الله به علي، لن أفسد علاقتي الطيبة، ولن أسامح من لا يستحق”. يشار إلى أن “أصالة” لم تذكر في منشورها بشكل مباشر اسم صديقتها التي “أوجعت قلبها”، إلا أن الجمهور فسر كلامها على الفور بأن المقصودة هي زميلتها “أحلام”؛ خصوصًا بعد صد الأخيرة لها عبر تويتر قبل أيام.