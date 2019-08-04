شاهد: الحسناء الكويتية “روان بن حسين” تخطف الأنظار على شواطئ اليونان

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية “روان بن حسين” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورًا لها في اليونان خلال إجازتها الصيفية. وظهرت روان بفستان ازرق سماوى وقبعة، وعلقت عليها قائلة: “وداعا بودروم لقد كنت سحريا”. يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996م في الكويت، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.

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