أحمد عز يصور فيلمه الجديد في السعودية

يستعد الفنان أحمد عز، على تصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد “العارف” المنتج من قبل شركة سينرجي في المملكة العربية السعودية في خطوة هي الأولى بتاريخ السينما المصرية، وتقرر سفر نجوم الفيلم أولا إلى بلغاريا يوم 20 أغسطس الجاري، وبعد العودة إلى القاهرة سيتم منح نجم الفيلم أحمد فهمي اجازة للزواج من الفنانة هنا الزاهد في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وبعدها ينتقل كل نجوم الفيلم إلى السعودية لتصوير بعض المشاهد المهمة على أن يتم الانتهاء من تصوير الفيلم كاملاً قبل نهاية العام الجاري تمهيدًا لعرضه بموسم أفلام رأس السنة 2020.

وكان الفنان أحمد عز اتفق على فيلم «العارف» منذ فترة، وقام بالفعل بالتحضير له، وتم تأجيله لانشغاله بتصوير فيلمه «الممر». فيلم «العارف» تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب ، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه في دور السينما العربية خلال عام 2020.