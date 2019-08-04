طرح الفنان أحمد حلمي برومو فيلم "خيال مآتة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر عرضه بجميع دور العرض، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2019.
فيلم "خيال مآتة" بطولة منة شلبي،
وتدور أحداث الفيلم تدور أحداثالفيلم حول شخص كبير في السن يعيش في فترة الألفينات، يمارس هوايته المفضلة التي خصص لها غرفة ويقضي بها فترات طويلة، وهو يسترجع ذكريات عمره القديمة عندما كان شابًا في فترة الستينات، عندما كان يحب فتاة اسمها (باكينام) والتي كانت تحب الاستماع لأم كلثوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحمد حلمي يطرح البرومو الأول لـ "خيال مآتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.