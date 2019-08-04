بالفيديو.. أحمد حلمي يطرح البرومو الأول لـ "خيال مآتة"

طرح الفنان أحمد حلمي برومو فيلم "خيال مآتة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر عرضه بجميع دور العرض، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2019.

فيلم "خيال مآتة" بطولة منة شلبي،

Advertisements

خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن ابو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، من اخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال .

وتدور أحداث الفيلم تدور أحداث

الفيلم حول شخص كبير في السن يعيش في فترة الألفينات، يمارس هوايته المفضلة التي خصص لها غرفة ويقضي بها فترات طويلة، وهو يسترجع ذكريات عمره القديمة عندما كان شابًا في فترة الستينات، عندما كان يحب فتاة اسمها (باكينام) والتي كانت تحب الاستماع لأم كلثوم.